Ufficiale: Crotone, c’è la risoluzione con Golemic. E’ addio dopo 5 anni

“Si chiude oggi la storia di Vladimir Golemic con il Crotone, dopo la risoluzione consensuale del contratto che legava il difensore alla società pitagorica. Golemic e i colori rossoblù: un legame lungo cinque anni fatto di passione e annate importanti – con in testa quella del 2020 che ha portato il Crotone alla seconda storica promozione in serie A – interrotto solo per sei mesi tra il giugno del 2021 e il gennaio del 2022, e riconfermato anche all’inizio della scorsa stagione quando Vladimir aveva deciso di restare anche in serie C. Il gigante serbo chiude dunque la sua avventura con la casacca pitagorica con all’attivo 137 presenze impreziosite da 10 reti”.

Foto: logo Crotone