Ufficiale: Crotone, arriva Silva in prestito dal Torino

Il Crotone ha annunciato, mediante un comunicato diffuso sui propri canali, di aver raggiunto l’accordo con il Torino circa il trasferimento, a titolo temporaneo, di Jonathan Silva, centrocampista classe 2004. Di seguito il comunicato del club:

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo dal Torino Football Club 1906 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Silva. Il centrocampista italo-brasiliano, nato a Taboão da Serra il 21 aprile 2004, ha sottoscritto il contratto alla presenza del Dg Raffaele Vrenna e si è messo in mostra nello scorso campionato di Primavera 1 con la maglia granata ed è ora pronto per la nuova avventura in riva allo Jonio. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Jonathan!”.

Foto: Instagram Crotone