Ufficiale: Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr

Ora è anche ufficiale. Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell’Al-Nassr. Lo ha annunciato il club saudita sui propri canali ufficiali. CR7, quindi, si trasferisce in Arabia Saudita. Guadagnerà 75 milioni di dollari a stagione, dopo aver firmato un contratto di due anni.

Il club, sui canali ufficiali, ha così presentato il portoghese: “Questo è più della storia in divenire. Questo è un acquisto che non solo ispirerà il nostro club a raggiungere un successo ancora maggiore, ma ispirerà il nostro campionato, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze a essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto all’Al Nassr CR7″.

Foto: Instagram Al Nassr