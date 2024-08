Ufficiale: Cristian Spini è un nuovo giocatore del Trapani

Il Trapani ha comunicato, tramite i propri canali ufficiali, l’acquisizione del cartellino di Cristian Spini, versatile ed estroso attaccante classe 2001. Il giocatore, giunge al Trapani a titolo definitivo dopo l’esperienza al Lumezzane.

Il comunicato del club: “Attaccante classe 2001, Spini cresce nelle giovanili della Cremonese. Nella stagione 2018/19 si trasferisce al Codogno in Eccellenza per poi fare ritorno in grigiorosso con la formazione Primavera. Successivamente il passaggio alla Virtus Bergamo in serie D. Dopo una breve parentesi al Piacenza in serie C, passa in prestito al Desenzano nei dilettanti. Nella stagione 2022/2023 il trasferimento al Lumezzane con cui vince il campionato di Serie D. Confermato dalla società lombarda, nella passata annata calcistica in serie C, scende in campo 35 volte. Cinque i gol e altrettanti gli assist”.

Foto: Instagram Trapani