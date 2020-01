Ufficiale, Cristante rinnova con la Roma: contratto fino al 2024

Prosegue il matrimonio tra la Roma e Bryan Cristante. Il centrocampista, protagonista in stagione di un gol e un assist in 10 presenze ha rinnovato con il club sino al 2024. A renderlo noto è stata la società, attraverso una nota ufficiale: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Bryan Cristante ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno del 2024.

Cristante ha poi dichiarato: “Sono contentissimo di aver rinnovato. Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati”.

Foto: sito Roma