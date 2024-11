Ufficiale, Crespo non è più l’allenatore dell’Al Ain. Il comunicato

Il comunicato:

Il Consiglio di Amministrazione dell’Al Ain FC ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con l’allenatore argentino Hernán Crespo e il suo staff tecnico per la risoluzione del contratto. Il Consiglio ha espresso il suo ringraziamento allo staff per il lavoro e gli sforzi profusi da quando hanno assunto il loro ruolo, contribuendo al raggiungimento di obiettivi importanti per il club.

Tuttavia, i risultati recenti non sono stati all’altezza delle aspettative, e il club augura a Crespo e al suo team il meglio per il futuro.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Al Ain FC conferma che il nome del nuovo allenatore sarà annunciato nelle prossime ore, una volta completate le procedure ufficiali per il contratto.

Foto: twitter crespo