Ufficiale: Crespo è il nuovo tecnico dell’Al Duhail, club del Qatar

Nuova avventura in panchina per Hernan Crespo. Dopo l’esperienza al San Paolo, l’ex attaccante dell’Inter allenerà l’Al Duhail, club del campionato qatariota. Crespo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, come si legge nel comunicato ufficiale: “Crespo è uno dei nomi che ha brillato nel cielo del calcio mondiale durante la sua carriera con River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan e Genoa. Ha anche partecipato con la sua nazionale a molte partite internazionali“.

FOTO: Twitter Al Duhail