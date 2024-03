Luca Zanimacchia ha rinnovato con la Cremonese fino al 2027. Di seguito la nota: “U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Luca Zanimacchia per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027. Zanimacchia con la Cremo è sceso in campo 83 volte, mettendo a segno 10 reti e conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2021/22″.

foto: Instagram Cremonese