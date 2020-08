Ufficiale: Cremonese, risoluzione consensuale con Boultam

La Cremonese, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la risoluzione consensuale dopo due stagioni con il centrocampista classe ’98 Boultam. Questa la nota: “U.S. Cremonese comunica di aver trovato l’accordo con il calciatore Reda Boultam per la risoluzione consensuale del contratto. La società ringrazia Boultam per la professionalità dimostrata nel lavoro quotidiano durante la sua esperienza in grigiorosso.”

Foto: sito ufficiale Cremonese