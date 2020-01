Ufficiale: Coventry rinnova con il West Ham: contratto fino al 2023

Prosegue il matrimonio tra il West Ham e Conor Coventry. Il centrocampista ha rinnovato con il club sino al 2023. A renderlo noto è stata la società, attraverso una nota ufficiale: “Il West Ham United è lieto di annunciare che Conor Coventry ha firmato un nuovo contratto con il club fino all’estate del 2023. L’accordo di tre anni e mezzo include anche l’opzione di un anno aggiuntivo per il centrocampista di 19 anni.

Dopo la firma, Coventry ha commentato: “Sono molto orgoglioso, è qualcosa che ho sognato da quando sono arrivato al club a dieci anni. È qualcosa su cui ho lavorato per molto tempo. La cosa più importante è il tempo, questo mi dà la fiducia che, in questi anni, posso sfondare come giocatore di prima squadra”.

Foto: sito West Ham