Aggiornamenti in casa Cosenza, come apprendiamo dal seguente comunicato: “La Società Cosenza Calcio comunica che dal 30/06/2022 sarà risolto l’accordo in essere con l’allenatore Roberto Occhiuzzi e il preparatore atletico Luigi Pincente. A Occhiuzzi e Pincente il ringraziamento della Societa e gli auguri per il prosieguo della carriera“.

Foto: sito ufficiale Cosenza