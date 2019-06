Ufficiale: Cosenza, Idda e Bruccini rinnovano fino al 2021

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Cosenza ha annunciato “di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con il calciatore Riccardo Idda. Il difensore rossoblù, nato ad Alghero il 26 dicembre 1988, arrivato a Cosenza nel luglio 2017, nella stagione appena conclusa ha disputato 21 gare (19 in campionato e 2 in Coppa Italia) mettendo a segno 2 reti. Idda ha siglato un contratto che lo lega al Cosenza fino al 30 giugno 2021″. Nella giornata di oggi è inoltre giunta l’ufficialità del rinnovo di Mirko Bruccini. Ecco, di seguito il comunicato: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con il calciatore Mirko Bruccini. Il centrocampista dei Lupi, nato a La Spezia il 18 gennaio 1986, in rossoblù da luglio 2017, nella stagione appena conclusa ha disputato 33 partite (32 in campionato, 1 in Coppa Italia) e messo a segno 3 reti. Bruccini ha firmato un contratto che lo terrà legato ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2021”.