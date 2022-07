Ufficiale: Cosenza, ecco Rispoli per la corsia di destra

Andrea Rispoli è un nuovo giocatore del Cosenza. Il terzino si aggregherà alla squadra calabrese a parametro zero dopo l’esperienza con in Serie B dello scorso anno con il Parma:”La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Rispoli che nell’ultima stagione ha militato nel Parma Calcio 1913 scendendo in campo in venti occasioni. Il difensore, nato a Cava dei Tirreni il 29 settembre 1988 e cresciuto nelle giovanili del Brescia, dopo tre stagioni con le rondinelle in Serie B, fa il suo esordio in Serie A con la maglia del Lecce. Atleta dotato di grande qualità e determinazione, in carriera ha collezionato 143 presenze nella massima serie, per tre stagioni con la maglia del Palermo, ma anche con Parma, Lecce e Crotone. E adesso Andrea Rispoli è un calciatore del Cosenza”.

Il Cosenza Calcio dà il benvenuto a d Andrea Rispoli! 🔴🔵 pic.twitter.com/hc9rtGYXyk — Cosenza Calcio (@CosenzaOfficial) July 9, 2022

Foto: Rispoli Instagram