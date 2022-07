Ufficiale: Cosenza, ecco Butic dal Pordenone

Karlo Butic è un nuovo giocatore del Cosenza. L’attaccante croato classe ’98 arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Pordenone. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato apparso sul sito della società calabrese:”La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Karlo Butic proveniente dal Pordenone, squadra con la quale ha giocato nelle ultime due stagioni. L’attaccante croato classe ’98 si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato.

Butic inizia la sua carriera con il club NK Zadar nella seconda divisione croata e si mette in mostra segnando sei reti nella stagione 2015/2016. Viene prelevato dall’Inter e vince la classifica cannonieri della Viareggio Cup. La stagione successiva con il Torino segna 30 reti nel campionato Primavera. Centravanti mancino dotato di grande fisicità ha fatto esperienza anche in Serie C con Ternana, Arezzo e Cesena dove in 29 presenze ha realizzato 11 reti. Karlo Butic è pronto a dare il suo contributo nell’attacco rossoblù”.

Foto: Cosenza Instagram