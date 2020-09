Ufficiale: Cosenza, Bittante rinnova fino al 2022

Il Cosenza ha comunicato ufficialmente il rinnovo di Luca Bittante. Il difensore si legherà al club calabrese per altri due anni. Questa la nota: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il calciatore Luca Bittante siglando un contratto fino al 30 giugno 2022. Nato a Bassano del Grappa il 14 agosto 1993 veste la maglia rossoblù dal gennaio 2019. Da quel momento ha collezionato 33 presenze. Bittante, capace di giostrare su entrambe le fasce, nelle ultime giornate del campionato scorso ha trovato per due volte la via della rete”.

Foto: sito ufficiale Cosenza