Ufficiale: Cosenza, arriva Merola in prestito dall’Empoli

Nuovo innesto in casa Cosenza. È stato ufficializzato sul sito del club l’acquisto di Davide Merola, proveniente dall’Empoli. Ecco il comunicato: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Merola proveniente dall’Empoli FC. Nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 27 marzo 2000, l’attaccante, che nell’ultima stagione ha militato nel Foggia collezionando 32 presenze, 11 gol e 4 assist, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con opzione e contropzione. Merola cresce nelle giovanili dell’Inter e fa parte della squadra che conquista la tripletta nella stagione 2017/18 con la vittoria dello Scudetto, della Supercoppa e della Coppa Carnevale. Con i nerazzurri entra nel giro della prima squadra (allenata all’epoca da Spalletti) ed esordisce anche in Europa League nel match contro l’Eintracht Francoforte. Nel 2019 l’Empoli lo acquista a titolo definitivo, in Toscana disputa due stagioni in serie B, prima di essere ceduto in prestito all’Arezzo e al Grosseto. Merola è anche nel giro della nazionale azzurra (dall’ U15 all’U19) con cui ha realizzato 26 gol in 60 presenze. Benvenuto nella famiglia rossoblù Davide!”.

Foto: Sito Cosenza