Ufficiale: Cosenza, arriva Ciervo dal Sassuolo

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il calciatore Riccardo Ciervo (’02, attaccante) al Cosenza”, si legge.

Anche il Cosenza conferma l’accordo: “Riccardo Ciervo è rossoblù. Attaccante esterno classe 2002, arriva in prestito dal Sassuolo. Grande rapidità e dribbling. Lo abbiamo affrontato (e ce lo ricordiamo bene!) in maglia Südtirol, ha giocato anche con Venezia, Frosinone e Sampdoria (10 presenze in A). Benvenuto, nuovo Lupo!”

Foto: logo Cosenza