Ufficiale: Correa al Marsiglia

Ora è ufficiale, Joaquin Correa lascia l’Inter. L’argentino va in prestito con diritto di riscatto all’Olympique Marsiglia. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club francese: “L’Olympique Marsiglia annuncia l’acquisto di Joaquín Correa dall’FC Internazionale Milano. L’attaccante ha firmato un prestito con opzione di riscatto con il club olimpico dopo il successo della visita medica.Formatosi all’Estudiantes de La Plata in Argentina, Joaquín Correa ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2012. Dopo 63 partite giocate con i Pincharratas, l’argentino vola in Europa e in Italia impegnandosi nell’Union Calcio Sampdoria. Dopo una stagione trascorsa in Liguria, va al Siviglia FC che Joaquín Correa decide di intraprendere la carriera, agli ordini di un certo Jorge Sampaoli. In due stagioni, il nativo della provincia di Tucumán ha segnato 15 gol e fornito 10 assist”.

