Ufficiale: Corazza non è più il responsabile del settore giovanile del Bologna

Daniele Corazza non è più il responsabile del settore giovanile del Bologna. Si conclude così, quindi, il rapporto tra Corazza e i bolognesi, che era iniziato nel 2004. Di seguito il comunicato ufficiale: “Termina l’avventura in rossoblù di Daniele Corazza, responsabile del settore giovanile del Bologna dal 2013 e, precedentemente, responsabile, dal 2004, responsabile della scuola calcio. Tante le iniziative attivate nel corso dei suoi 19 anni di militanza rossoblù a partire dai progetti BFC 05-13 Kids, BFC Center e BFC 365 dedicati alle società affiliate al club. Tra i risultati raggiunti sul campo ricordiamo una Viareggio Cup nel 2019 e uno Scudetto Under 17 nel 2022. A Daniele va un grande ringraziamento per il lavoro svolto con dedizione e professionalità, è un augurio per il prosieguo della carriera”.

Foto: sito ufficiale Bologna