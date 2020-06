Ufficiale: confermato Righi alla guida dell’area sportiva del Mantova

Mantova 1911 è lieto di comunicare il rinnovo di contratto di Emanuele Righi, che per la terza stagione consecutiva sarà a capo dell’area sportiva del Club virgiliano in qualità di Direttore Sportivo, incarico che ricoprirà per la prima volta in un campionato professionistico, segnatamente quello di Serie C, cui il Mantova prenderà parte nella prossima stagione, 2020/21.

“Ringrazio sentitamente proprietà e dirigenza per la rinnovata fiducia, che mi permetterà di cimentarmi per la prima volta in un campionato professionistico, dopo due stagioni formative in Serie D, nelle quali sono cresciuto insieme a tutta la Società. È una bella sfida personale, che affronto con entusiasmo e grande senso di responsabilità”, commenta Emanuele Righi.

Mantova 1911 si compiace della riconferma di Emanuele Righi, cui augura un buon lavoro in vista di una stagione davvero significativa, perché segna il ritorno fra i professionisti del Club ma anche di un’intera città innamorata della propria squadra.