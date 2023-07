Con un post su Twitter, la FeralpiSalò ha annunciato l’arrivo di Mattia Compagnon dalla Juventus. Il giocatore è stato preso in prestito dal club torinese. L’esterno, nella scorsa stagione, ha giocato nella Juve Next Gen in Serie C, totalizzando 33 presenze e 6 gol.

Foto: Twitter FeralpiSalò