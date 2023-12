Ufficiale: Como, Roberts è il nuovo tecnico fino al termine della stagione. Sarà affiancato da Fabregas

Osian Roberts sarà il nuovo allenatore del Como. La deroga di Cesc Fabregas per guidare la squadra senza patentino scade domenica 24 dicembre. Di seguito il comunicato: “Como 1907 è lieta di annunciare che l’ex direttore tecnico della nazionale del Marocco e della FA del Galles, Osian Roberts, è stato nominato manager ad interim fino al termine della stagione 23/24. Roberts, i cui precedenti ruoli di allenatore hanno incluso il Crystal Palace in Premier League e la nazionale gallese, si occuperà della prima squadra da gennaio con il supporto di Cesc Fàbregas e dell’attuale coaching staff.

Roberts sarà inoltre Head of Development del Como 1907, con il compito di creare un’identità “Como” all’interno dell’organizzazione, compresa la formazione degli allenatori e i piani di sviluppo dei giocatori; si concentrerà su questo ruolo a tempo pieno dopo la fine della stagione.

Nel corso della sua carriera Roberts ha avuto grande impatto nel calcio gallese e marocchino, ed è stato determinante per il raggiungimento di nuovi traguardi a livello internazionale da parte di entrambe le nazionali. Con la prima ha introdotto “The Welsh Way”, enfatizzando il gioco dinamico e lo sviluppo dei giocatori. In particolare, ha anche contribuito a formare allenatori di alto livello, tra cui Roberto Martinez, Mikel Arteta e Chris Coleman, attraverso il programma di livello mondiale FAW’s Dragon Park da lui istituito.

Cesc Fàbregas, come parte del gruppo di proprietà, commenta: “Siamo molto felici di accogliere Osian Roberts nella nostra famiglia calcistica. Grazie al suo eccezionale curriculum nello sviluppo di giocatori e allenatori, consideriamo Roberts il giusto profilo per raggiungere il successo a lungo termine in tutte le fasce d’età e a tutti i livelli. Crediamo che questa nomina possa portare l’esperienza giusta per creare il progetto dell’ambiziosa visione di gioco del Como. Insieme, intraprenderemo una nuova era di successi calcistici”.

