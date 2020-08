Ufficiale: Como, rinnova Gabrielloni

Il Como ha reso noto di aver prolungato il contratto dell’attaccante classe 1994 Alessandro Gabrielloni, fino al 2022. La punta, con i Lariani dal 2018, vanta 32 gol in 69 presenze e ha commentato così il rinnovo, come si legge nel comunicato ufficiale: “Sono molto felice, sin dal primo giorno mi sono trovato benissimo qui con compagni e tifosi. È davvero bello poter continuare il percorso insieme e adesso non vedo l’ora di poter tornare a giocare, il campo mi manca molto. Qui ormai mi sento a casa e non posso che essere contento di questo rinnovo, grazie al mister e al direttore per la fiducia”.

