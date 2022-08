Ufficiale: Como, ecco Vignali dallo Spezia

Luca Vignali è un nuovo calciatore del Como. Il calciatore arriva nel club lombardo con la formula del trasferimento a titolo definitivo, firmando un contratto che lo legherà ai lariani fino al 2025. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Como: “Como 1907 è lieta di comunicare l’ingaggio a titolo definitivo dallo Spezia di Luca Vignali. L’esterno difensivo classe 1996 ha firmato un contratto che lo legherà ai lariani fino al giugno del 2025.

Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, con i bianconeri ha debuttato in Serie B nel 2015 e in Serie A nel 2020. La scorsa stagione, in prestito al Como, ha messo a referto 32 presenze con 3 gol e 4 assist”.

Questo invece il saluto del club ligure al calciatore:

“Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo al Como 1907, le prestazioni sportive del difensore Luca Vignali.

Il Club ringrazia il giocatore spezzino, protagonista in maglia bianca per 141 volte, tra i grandi artefici della storica promozione in Serie A e della prima incredibile salvezza in massima serie, ottenuta al termine della stagione seguente.

A Luca vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera“.

Foto: Instagram Como