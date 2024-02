Ufficiale: Como, ecco Razi dallo Shamrock Rovers

Najemedine Razi è un nuovo calciatore del Como. Di seguito la nota: “Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del 17enne Najemedine Razi dagli attuali campioni d’Irlanda dello Shamrock Rovers fino al termine della stagione 25/26. L’internazionale giovanile irlandese, che è stato sotto i radar di molti grandi club, ha fatto il suo debutto in prima squadra la scorsa estate e poco dopo ha debuttato anche nella UEFA Conference League.

Il centrocampista ha calcato nuovamente il palcoscenico europeo con la squadra irlandese U17 durante il Campionato europeo di categoria del 2023, segnando un goal decisivo contro il Galles e aiutando la sua squadra a raggiungere i quarti di finale.

L’allenatore ad interim Osian Roberts spiega perché l’ingaggio del giovane talento irlandese apre una prospettiva futura interessante per il club: “Non c’è dubbio che Naj abbia talento, ma abbiamo visto che ha anche la giusta mentalità. Ha i piedi per terra, è concentrato, lavora sodo e non vediamo l’ora di vedere come si svilupperà qui a Como”.

Al momento del trasferimento a Como, Naj ha dichiarato: “È emozionante far parte di un grande progetto come questo, soprattutto perchè abbiamo con uno staff tecnico di prim’ordine. Forza Como!”.

