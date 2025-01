Ufficiale: Como, Da Cunha rinnova fino al 2029

Como 1907 è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lucas Da Cunha fino a giugno 2029. Con 70 presenze 10 goal e 8 assist tra Serie B e Serie A, Lucas si è imposto come uno dei talenti emergenti del Como.

L’allenatore Cesc Fàbregas ha commentato: “Lucas è un giocatore molto importante per noi. In questi due anni è cresciuto tanto ed ha mostrato grande adattabilità, duttilità e intelligenza tattica. Si merita questo rinnovo e siamo contenti di poterlo avere a Como ancora per tanti anni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ComoFootball (@comofootball)

Foto: sito Como