Ufficiale: Como, ceduto Ali Jasim all’Almere City FC

Con il seguente comunicato, il Como rende nota la cessione a titolo temporaneo dell’attaccante Ali Jasim all’Almere City FC.

“Como 1907 annuncia che il suo giocatore Ali Jasim andrà in prestito all’Almere City FC per il resto della stagione. Il club monitorerà attentamente Ali mentre acquisisce preziosa esperienza nella massima serie del calcio olandese”.

Il commento di Fabregas: “Seguiremo con grande interesse il percorso di sviluppo di Ali in Olanda. È un giocatore di talento e siamo fiduciosi che questa esperienza possa aiutarlo a crescere”.

Le parole del giocatore: “Sono grato al presidente del Como e all’allenatore per il loro costante supporto e la fiducia nel mio potenziale. Questa opportunità di crescere e acquisire una preziosa esperienza nel campionato olandese è un passo cruciale nel mio sviluppo. Nei prossimi quattro mesi, darò il massimo per crescere e non vedo l’ora di tornare al Como più forte e meglio preparato per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.

Foto: Instagram Jasim