Ufficiale: Como, Bellemo ha rinnovato fino al 2026

Continua l’avventura di Alessandro Bellemo al Como. Il calciatore originario di Chioggia ha rinnovato fino al 30 giugno 2026, a renderlo noto è stato direttamente il club bianco blu tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Como 1907 è lieta di comunicare di aver prolungato il contratto con il giocatore Alessandro Bellemo fino al giugno del 2026. Nato a Chioggia nel 1995, è arrivato sulle sponde del Lago all’inizio della stagione 2019/2020.

Con i Lariani ha vinto un Campionato di Serie C diventandone poi il capitano. Con oltre 100 presenze e 9 reti in 4 stagioni si è fatto particolarmente apprezzare per mentalità, leadership e cultura del lavoro”.

Foto: Instagram Como