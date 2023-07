Ufficiale: commovente addio tra Mathieu Valbuena e l’Olympiacos

Finisce l’avventura di Mathieu Valbuena all’Olympiacos. 38 anni, francesi di origini spagnole, con 52 presenze tra le file dei Galletti e una gloriosa militanza tra il 2006 e il 2014 con Olympique Marseille alle sue spalle, ha trascorso nel Pireo le ultime 4 stagioni, raccogliendo 150 reti, segnando 18 reti e servendo 43 assist. In questi anni ha vinto il campionato greco in 3 occasioni, più una coppa nazionale. Il club greco lo saluta così su Twitter: “Oh capitano! Nostro capitano! Grazie di tutto gran vincitore! Per il tuo talento e la tua qualità dentro e fuori dal campo, il tuo spirito battagliero e il tuo cuore di leone! Sei uno dei migliori giocatori che abbia giocato nel nostro Paese e hai degnamente vestito la maglia biancorossa dell’Olympiacos. Non è di certo un addio tra di noi. Come abbiamo già concordato, le nostre strade si rincontreranno presto. Il Pireo è e sarà sempre la tua casa. Sei uno di noi!”.

Foto: Twitter Olympiakos