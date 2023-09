Ufficiale: colpo Barcelona, preso João Félix dall’Atletico Madrid

Il Barcellona comunica di aver acquistato João Félix che arriva in prestito dall’Atletico Madrid.

Questo il comunicato del club blaugrana: “L’FC Barcelona e l’Atlético de Madrid hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore João Félix fino al 30 giugno 2024. Non è prevista alcuna opzione di acquisto. Il Club esprime pubblicamente la propria gratitudine al giocatore per lo sforzo economico compiuto e per il suo desiderio di vestire la maglia del Barça”.

Foto: Facebook Barcelona