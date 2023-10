Ufficiale: Clement nuovo allenatore dei Rangers

Cambio di allenatore dei Rangers di Glasgow. Gli scozzesi, che lo scorso 2 ottobre hanno esonerato l’inglese Michael Beale dopo un inizio di stagione difficile, (secondo posto in campionato con tre sconfitte otto partite), hanno scelto di affidarsi a Philippe Clement. Il 49enne allenatore belga è reduce dall’avventura francese col Monaco terminata lo scorso giugno.

💙 Welcome to #RangersFC, @philippe_clemnt #RangersFC is today delighted to confirm the appointment of Philippe Clement as the club’s new men’s first-team manager.

👉 https://t.co/wvKAcWhIFu pic.twitter.com/dGqlDjjnNn

— Rangers Football Club (@RangersFC) October 15, 2023