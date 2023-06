Ufficiale: Clement non è più l’allenatore del Monaco

Dopo una stagione poco brillante e la sconfitta rimediata nell’ultima partita di Ligue1, adesso è ufficiale: Philippe Clement non è più l’allenatore del Monaco. Il club del Principato ha deciso di licenziare l’allenatore. Il comunicato ufficiale:

L’AS Monaco ha annunciato la partenza di Philippe Clement. Philippe è arrivato nel gennaio 2022 e ha aiutato la squadra a raggiungere il 3 ° posto in campionato alla fine della stagione 2021-22, quindi ad essere in corsa per un altro podio per la maggior parte della stagione 2022-23. Nonostante questi risultati e il suo importante contributo allo sviluppo di giovani giocatori come Benoit Badiashile, Axel Disasi, Youssouf Fofana o Vanderson, recentemente convocato per la prima volta nella nazionale brasiliana, e all’emergere di Eliesse Ben Seghir e Edan Diop dall’Academy, la dinamica sportiva di fine stagione che si è conclusa con una classifica finale al di sotto delle aspettative indicava che un cambio alla testa della prima squadra era necessario. L’AS Monaco desidera ringraziare Philippe e il suo staff per il loro costante impegno, fin dal primo giorno, e augurare loro tutto il meglio per il futuro. Paul Mitchell, direttore sportivo, ha dichiarato: “Questa è una decisione difficile da prendere perché Philippe ha dato tutto se stesso e si è sempre comportato in modo professionale. A nome del Club, vorrei ringraziarlo per tutti i suoi sforzi”. L’AS Monaco si sta dando il tempo di riflettere sull’allenatore che guiderà la squadra la prossima stagione.

Foto: twitter Brugge