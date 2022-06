Ufficiale: Claudio Terzi rescinde consensualmente col Siena

Giornata di saluti in casa Siena, dopo aver annunciato la rescissione dell’allenatore Alberto Gilardino e del suo vice ora anche Claudio Terzi saluta il club. Il difensore che ha totalizzato nell’ultima stagione 30 gare rescinde il contratto. L’annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale del club che ha diramato questo comunicato.

“L’Acn Siena 1904 srl comunica di aver raggiunto questo pomeriggio un accordo di rescissione consensuale del contratto con il calciatore Claudio Terzi.

La Società ringrazia con affetto l’ormai ex difensore della Robur, il quale nell’ultima stagione ha giocato con il Siena 30 partite (realizzando un gol) mentre in carriera ha vestito la maglia bianconera in tutte le categorie professionistiche, dalla Serie A alla Lega Pro per un totale di 136 presenze, sei reti ed un assist.

A Claudio Terzi il Siena Calcio augura un grande in bocca al lupo per la sua futura carriera e le migliori fortune personali e familiari”.

