Ufficiale: Claudio Taffarel entra nello staff di Klopp al Liverpool. Sarà preparatore dei portieri

Novità in casa Liverpool: la leggenda del calcio brasiliano, il portiere, Claudio Taffarel, entra nello staff dei Reds. Il 55enne farà il preparatore dei portieri insieme a Jack Robinson e John Achterberg per Alisson e compagni.

Ecco il comunicato ufficiale del club inglese:

#LFC can announce a deal has been agreed for Claudio Taffarel to join the club’s first-team staff, with the Brazilian set to assume the role of goalkeeping coach.

The 55-year-old will join John Achterberg and Jack Robinson in working with the Reds’ ‘keepers.

— Liverpool FC (@LFC) November 30, 2021