Ufficiale: Ciurria ha rinnovato con il Monza fino al 2026

Altro rinnovo in casa Monza, che ha annunciato il prolungamento di contratto di Patrick Ciurria. Ecco il comunicato: “AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Patrick Ciurria fino al 30 giugno 2026. Dalla Serie B all’undicesimo posto in Serie A, il ‘Fante’ ha contribuito con i suoi gol alla storica cavalcata delle ultime due stagioni, collezionando in totale 76 presenze con 11 reti in biancorosso. Un bellissimo percorso insieme, che continua. Complimenti Patrick!”

Foto: Twitter Monza