Ufficiale: Cittadella, rinnovo per il capitano Iori

Il Cittadella, attraverso una nota, ha reso noto che il capitano Manuel Iori ha rinnovato per un’altra stagione. Questo il comunicato del club veneto: “Manuel Iori non molla e rilancia, sarà ancora lui il nostro capitano! Rinnovo, maglia numero 4, grinta e carisma da vendere anche nella Serie BKT 2020/21! Tra pochi giorni il via dunque alla sua sesta stagione consecutiva a Cittadella, nona totale. Giù il cappello per il capitano, complimenti e in bocca al lupo Manuel!”

Foto: twitter Cittadella