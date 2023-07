Ufficiale: Cittadella, ecco Sottini a titolo definitivo dall’Inter

Edoardo Sottini è un nuovo calciatore del Cittadella. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Edoardo Sottini dall’Inter FC. Classe 2002 nato a Brescia, il difensore arriva a Cittadella dopo mezza stagione all’Avellino. Cresciuto calcisticamente nell’Inter, debutta tra i professionisti con la Pistoiese (2021/22) per poi passare alla Triestina (2022/23). Ad Edoardo il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il futuro prossimo con la nostra maglia”.

Foto: Instagram Cittadella