Ufficiale: Cittadella, dal Monopoli arriva Donnarumma

Il Cittadella in una nota ha comunicato l’acquisto del terzino classe 92′ Daniele Donnarumma dal Monopoli. Questa la nota del club: “L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Daniele Donnarumma. A Daniele il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori.”

Foto: sito Cittadella