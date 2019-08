Ufficiale: Cittadella, c’è la firma dello svincolato ex Verona Luppi

L’A.S. Cittadella comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Davide Luppi. Attaccante, classe 1990 nato a Trescore Balneario (BG), Luppi arriva in granata dopo l’esperienza alla Viterbese Castrense della scorsa stagione.

Foto: Cittadella Twitter