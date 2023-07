Ufficiale: Ciriello in prestito al Picerno

Il Picerno ha reso noto di aver ingaggiato, in prestito dalla Cremonese, il difensore classe 2002 Vincenzo Ciriello. Di seguito il comunicato pubblicato dal club di Serie C: “L’AZ Picerno comunica di aver rilevato in prestito dal Cittadella il difensore classe 2002 Vincenzo Ciriello. Benvenuto a Picerno, Vincenzo!”.

Foto: Instagram Picerno