Ufficiale: Ciofani rinnova con la Cremonese fino al 2023

“U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Daniel Ciofani per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2023.

A Cremona dall’inizio della stagione 2019/20, l’attaccante ha finora disputato in grigiorosso 95 partite tra campionato e Coppa Italia, realizzando 19 reti. Proprio indossando la maglia della Cremo ha messo a segno nell’ultimo campionato il gol numero 200 della sua lunga carriera tra i professionisti”.

Foto: Sito Cremonese