Ufficiale: Ciancio saluta il Novara e ritorna all’Alessandria

L’Alessandria ha chiuso l’accordo col Novara per Simone Ciancio. Il difensore ha sottoscritto un contratto annuale coi grigi. La nota ufficiale della società piemontese: “L’U.S. Alessandria Calcio è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Simone Ciancio per la stagione 2023-24. Calciatore classe 1987 che ha già vestito in passato la maglia dei grigi. Ruolo difensore, con 479 presenze complessive da calciatore, Ciancio è uno dei giocatori con più esperienza dell’intera categoria. Bentornato a casa Simone!”.

Foto: Sito Alessandria