Ufficiale: Ciabuschi torna all’Ascoli

Grande ritorno in bianconero! Ciabuschi torna a vestire la maglia dell’Ascoli. Questo il comunicato ufficiale:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno le prestazioni sportive dell’attaccante Jonathan Ciabuschi. Ascolano doc, cresciuto nelle giovanili bianconere fino all’approdo nella s.s. 2015/16 in Primavera, è reduce da una stagione e mezzo in Serie D con l’Atletico Ascoli, con cui ha realizzato 16 gol in 47 partite di campionato.

Nel ringraziare la Famiglia Giordani – sempre vicina al Club bianconero – per la disponibilità dimostrata, l’Ascoli Calcio accoglie con un caloroso ‘bentornato’ Jonathan, che vestirà la maglia numero 45.”

Foto: Sito ufficiale Ascoli