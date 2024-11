Ufficiale: Christian Gentner nuovo ds dello Stoccarda

Lo Stoccarda, tramite una nota ufficiale, ha annunciato che Christian Gentner è il nuovo direttore sportivo: “Il VfB Stoccarda continua lo sviluppo della sua struttura di gestione sportiva e promuove Christian Gentner a direttore sportivo. Il 39enne era dal 1° Gennaio 2023 come capo del dipartimento dei giocatori di licenza per il VfB. Dopo il 1° Nel luglio di quest’anno, con la nomina di Fabian Wohlgemuth al consiglio di amministrazione dello sport, è stata presa un’altra importante decisione sul personale. In qualità di direttore sportivo, Christian Gentner è responsabile dell’area dei giocatori con licenza e riferisce direttamente al consiglio di amministrazione. Durante la sua carriera da giocatore, Christian Gentner ha completato con successo il corso “Gestione nel calcio professionistico” della Lega tedesca di calcio (DFL) e della Federazione tedesca di calcio (DFB) con particolare attenzione al diritto sportivo, alle licenze, alla pianificazione della squadra, alla gestione finanziaria e alla leadership”.

Foto: sito Stoccarda