Ufficiale: Christian Celesia dal Torino al Mantova

Il Mantova ha acquistato Christian Celesia dal Torino. Originario proprio del capoluogo piemontese, come si legge nel comunicato della società lombarda: “Altro tassello inserito nel puzzle difensivo. Torinese classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Toro, Christian Celesia è un esterno sinistro reduce dall’esperienza a Messina e Potenza in serie C dove ha collezionato 17 presenze. In precedenza ha militato tra le fila di Alessandria (3 presenze in serie B) e Paganese (serie C). Christian Celesia ha firmato un contratto biennale con scadenza fissata al 30.06.2025 Benvenuto Christian e forza Mantova!”.

Foto: Screen Sito Mantova