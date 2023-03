Ufficiale: Choupo-Moting rinnova con il Bayern Monaco fino al 2024

Il Bayern Monaco, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato il rinnovo di Eric Choupo-Moting fino al 2024. Il ds Salihamidzic ha commentato in un video l’accordo raggiunto con l’attaccante del club bavarese: “Siamo molto felici che rimanga con noi per un altro anno. Ha giocato molto bene negli ultimi anni e ci ha aiutato a colmare il gap che avevamo in avanti. Ha fatto molto bene e ha confermato le sue prestazioni anche quest’anno. Siamo felici di averlo e di poter lavorare con lui fino all’estate del 2024”.

Foto: Sito ufficiale Bayern Monaco