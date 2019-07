Ufficiale: Chievo, ceduto Yamga all’Aves. Tanasijevic in prestito al Paris FC

Doppia operazione in uscita per il Chievo. Il club gialloblu, infatti, ha ceduto a titolo definitivo all’Aves Kevin Yamga, ala francese di 22 anni che lo scorso anno aveva giocato in prestito al Chateauroux. L’annuncio è arrivato direttamente sul sito ufficiale della società portoghese. Prestito con diritto di riscatto al Paris FC, invece, per il difensore Strahinja Tanasijevic, come annunciato dalla società veronese: “Il difensore Strahinja #Tanasijevic in prestito fino al 30/06/2020 al ParisFC, con diritto di riscatto in favore della società francese”.

Foto Twitter Chievo