Ufficiale: Chiesa alla Reggiana

La AC Reggiana formalizza il tesseramento del difensore classe 2001 Denis Chiesa, che ha già svolto la preparazione insieme alla squadra allenata da Aimo Diana come elemento aggregato in prova. Il giovane difensore, nato a Feltre (BL), nelle ultime 3 stagioni ha collezionato circa 80 presenze in Serie D con la maglia del Belluno. Nella mattinata odierna ha firmato un contratto annuale in granata, con opzione di rinnovo biennale.

Foto: Logo Reggiana