Ufficiale: Cherubin nuovo vice allenatore del SudTirol

Il SudTirol comunica un nuovo ingresso nello staff tecnico: Nicolò Cherubin assumerà il ruolo di vice allenatore biancorosso, andando a collaborare a stretto contatto con mister Pierpaolo Bisoli.

Ecco la nota: “FC Südtirol comunica l’ingresso nello staff tecnico della prima squadra di Nicolò Cherubin, che assume il ruolo di viceallenatore. Nato a Vicenza, il 2 dicembre 1986, ex calciatore nel ruolo di difensore centrale, proviene dall’esperienza come vice allenatore della Luparense nel campionato di serie D. Ha firmato con il club biancorosso un accordo annuale, ovvero fino al 30 giugno 2024. Come calciatore, dopo quattro stagioni al Cittadella in C1, nel 2007 passa alla Reggina in A fino al gennaio 2008 quando si trasferisce all’Avellino in B. Poi ancora Cittadella, in B: due stagioni da titolare, i gradi di capitano e i play off nel 2010. Poi il Bologna, in A. Debutta in maglia rossoblù il 24 ottobre 2010 nella sfida casalinga contro la Juventus (0-0). Prima rete in A l’8 gennaio 2012 con un colpo di testa su punizione di Alessandro Diamanti per il gol del vantaggio contro il Catania (2-0)”.

Foto: logo Sudtirol