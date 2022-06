Ufficiale: Chelsea, saluta anche Marina Granovskaia. Era nel CdA dal 2013

Continua la fase di rinnovamento in casa Chelsea. Dopo lo storico presidente Bruce Buck, saluta anche Marina Granovskaia.

La donna è stato un volto storico del blues dal 2013, quando è entrata a far parte del CdA.

Ma “Il Chelsea e la signora Granovskaia hanno concordato che resterà a disposizione di Boehly e del club per la durata dell’attuale finestra di mercato, nella misura necessaria per supportare la transizione”.

Chelsea Football Club has today announced a series of appointments to its Board of Directors and other leadership changes. ⤵️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 22, 2022